Центр Москвы частично перекроют из-за репетиций парада Победы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в связи с репетициями парада Победы. Об этом в четверг сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта.
Так, 29 апреля с 17:30 до 20:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки:
- Крылатская ул. (от Рублевского шоссе до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
- ул. Нижние Мневники - Северо-Западная хорда (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
- Карамышевский мост; ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники);
- проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
- ул. Мневники;
- Звенигородское шоссе;
- ул. Красная Пресня;
- Баррикадная ул.;
- Новинский бульвар;
- Садовая-Кудринская ул.;
- Б. Садовая ул.;
- Садовая-Триумфальная ул.;
- Садовая-Каретная ул.;
- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной площади);
- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).
Кроме того, с 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:
- Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);
- 1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);
- Оружейный переулок (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);
- Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);
- ул. Охотный ряд; Театральный проезд;
- ул. Большая Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);
- Новая площадь;
- Старая площадь;
- Китайгородский проезд;
- Москворецкая и Кремлевская набережные;
- Гончарная набережная (от Гончарного проезда);
- Котельническая, Устьинская и Подгорская набережные;
- Большой и Малый Москворецкие мосты;
- Чугунный мост;
- Болотная ул.;
- Болотная площадь;
- Софийская, Раушская, Болотная набережные;
- Фалеевский переулок;
- ул. Балчуг;
- Лубочный переулок;
- Садовническая набережная (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);
- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);
- 1-й и 2-й Раушские переулки;
- ул. Солянка;
- Кадашевская наб.;
- ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).
Также с 22:00 до окончания мероприятия перекроют:
- Тверской бульвар (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);
- Страстной бульвар (от Тверской ул. до Нарышкинского проезда);
- Большой Путинковский пер. (от ул. Малая Дмитровка до Тверской ул.).
Затем, с 22:30 движение перекроют на следующих участках следования колонны:
- Большой Каменный мост;
- Боровицкая площадь;
- Моховая ул. (от Боровицкой площади до ул. Воздвиженка);
- ул. Воздвиженка;
- ул. Новый Арбат;
- Новинский бульвар;
- Садовая-Кудринская ул,;
- Большая Садовая ул.;
- Садовая-Триумфальная ул.;
- Садовая-Каретная ул.;
- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- Баррикадная ул.;
- ул. Красная Пресня;
- Звенигородское шоссе;
- ул. Мневники;
- проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
- Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
- ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
- Карамышевский мост;
- ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).
Движение будет открыто по мере прохождения колонны.