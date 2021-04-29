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День Победы - 2021

Центр Москвы частично перекроют из-за репетиций парада Победы

Движение будет открыто по мере прохождения колонны
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в связи с репетициями парада Победы. Об этом в четверг сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта.

Так, 29 апреля с 17:30 до 20:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки:

  • Крылатская ул. (от Рублевского шоссе до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
  • ул. Нижние Мневники - Северо-Западная хорда (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
  • Карамышевский мост; ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники);
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
  • ул. Мневники;
  • Звенигородское шоссе;
  • ул. Красная Пресня;
  • Баррикадная ул.;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая-Кудринская ул.;
  • Б. Садовая ул.;
  • Садовая-Триумфальная ул.;
  • Садовая-Каретная ул.;
  • 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной площади);
  • 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).

Кроме того, с 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:

  • Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);
  • 1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);
  • Оружейный переулок (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);
  • Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);
  • ул. Охотный ряд; Театральный проезд;
  • ул. Большая Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);
  • Новая площадь;
  • Старая площадь;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая и Кремлевская набережные;
  • Гончарная набережная (от Гончарного проезда);
  • Котельническая, Устьинская и Подгорская набережные;
  • Большой и Малый Москворецкие мосты;
  • Чугунный мост;
  • Болотная ул.;
  • Болотная площадь;
  • Софийская, Раушская, Болотная набережные;
  • Фалеевский переулок;
  • ул. Балчуг;
  • Лубочный переулок;
  • Садовническая набережная (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • 1-й и 2-й Раушские переулки;
  • ул. Солянка;
  • Кадашевская наб.;
  • ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).

Также с 22:00 до окончания мероприятия перекроют:

  • Тверской бульвар (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);
  • Страстной бульвар (от Тверской ул. до Нарышкинского проезда);
  • Большой Путинковский пер. (от ул. Малая Дмитровка до Тверской ул.).

Затем, с 22:30 движение перекроют на следующих участках следования колонны:

  • Большой Каменный мост;
  • Боровицкая площадь;
  • Моховая ул. (от Боровицкой площади до ул. Воздвиженка);
  • ул. Воздвиженка;
  • ул. Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • Садовая-Кудринская ул,;
  • Большая Садовая ул.;
  • Садовая-Триумфальная ул.;
  • Садовая-Каретная ул.;
  • 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
  • 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
  • Баррикадная ул.;
  • ул. Красная Пресня;
  • Звенигородское шоссе;
  • ул. Мневники;
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
  • Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
  • ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
  • Карамышевский мост;
  • ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).

Движение будет открыто по мере прохождения колонны.

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РоссияДень Победы - 2021
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