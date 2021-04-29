Центр Москвы частично перекроют из-за репетиций парада Победы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Некоторые улицы в центре Москвы перекроют в связи с репетициями парада Победы. Об этом в четверг сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта.

Так, 29 апреля с 17:30 до 20:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки:

Крылатская ул. (от Рублевского шоссе до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники - Северо-Западная хорда (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост; ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники);

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

ул. Мневники;

Звенигородское шоссе;

ул. Красная Пресня;

Баррикадная ул.;

Новинский бульвар;

Садовая-Кудринская ул.;

Б. Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.;

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной площади);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).

Кроме того, с 17:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:

Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);

1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);

Оружейный переулок (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);

Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);

ул. Охотный ряд; Театральный проезд;

ул. Большая Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);

Новая площадь;

Старая площадь;

Китайгородский проезд;

Москворецкая и Кремлевская набережные;

Гончарная набережная (от Гончарного проезда);

Котельническая, Устьинская и Подгорская набережные;

Большой и Малый Москворецкие мосты;

Чугунный мост;

Болотная ул.;

Болотная площадь;

Софийская, Раушская, Болотная набережные;

Фалеевский переулок;

ул. Балчуг;

Лубочный переулок;

Садовническая набережная (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);

Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста);

1-й и 2-й Раушские переулки;

ул. Солянка;

Кадашевская наб.;

ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).

Также с 22:00 до окончания мероприятия перекроют:

Тверской бульвар (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);

Страстной бульвар (от Тверской ул. до Нарышкинского проезда);

Большой Путинковский пер. (от ул. Малая Дмитровка до Тверской ул.).

Затем, с 22:30 движение перекроют на следующих участках следования колонны:

Большой Каменный мост;

Боровицкая площадь;

Моховая ул. (от Боровицкой площади до ул. Воздвиженка);

ул. Воздвиженка;

ул. Новый Арбат;

Новинский бульвар;

Садовая-Кудринская ул,;

Большая Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.;

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

Баррикадная ул.;

ул. Красная Пресня;

Звенигородское шоссе;

ул. Мневники;

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост;

ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).

Движение будет открыто по мере прохождения колонны.