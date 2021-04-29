Выплату на ребенка и социальную доплату к пенсии в Москве можно будет оформить онлайн

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новую региональную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет, региональную социальную доплату неработающим пенсионерам, а в общей сложности пять новых госуслуг можно будет оформить в Москве онлайн на портале mos.ru. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"С 30 апреля очередные пять госуслуг будут переведены исключительно в электронный вид. Среди них новая региональная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет, региональная соцдоплата к пенсии неработающим пенсионерам и некоторые другие", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя городского департамента труда и социальной защиты Ольги Грачевой.

Она уточнила, эти услуги перевели в электронную форму для экономии времени время москвичей, поскольку можно будет оформить госуслугу, не выходя из дома. По словам Грачевой, дистанционный формат - это важный шаг цифровой трансформации, отвечающий современным потребностям жителей города.

Также в онлайн-формат переводят услуги предоставления мер соцподдержки в денежном выражении, ежемесячной городской выплаты ветеранам военной службы и ветеранам труда, ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам военной службы, ветеранам труда, а также одиноким пенсионерам.

Ранее исключительно в электронный формат перевели семь услуг, которые касаются соцвыплат семьям с детьми, а также одна услуга для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большую часть соцуслуг предоставляют в электронном виде с 2012 года, а во время пандемии они были доступны только онлайн.