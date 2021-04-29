В ЦППК сообщили, что в Москве пассажиры электричек все чаще пользуются безналичной оплатой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 40% проездных документов ЦППК пассажиры приобретают безналичным способом. Этот показатель вырос в 10 раз за пять лет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"За первый квартал 2021 года доля безналичных продаж проездных документов составила около 44%. Показатель за аналогичный период прошлого года был на уровне 32%. Таким образом объем безналичных продаж увеличился за год на 12%. Если сравнивать с данными 2016 года, то показатель за последние пять лет вырос в 10 раз", - сообщили в пресс-службе.

Так, остановочные пункты Пенягино, Аэропорт Домодедово и Сколково - лидеры по безналичной оплате проезда по итогам первого квартала этого года. Здесь на безналичное оформление всех проездных документов приходится по 67%, 66%, около 64% соответственно.

"Компания планирует дальнейшее продвижение новых цифровых продуктов и предоставление дополнительных возможностей оформления билетов. Билет на электропоезд можно оформить не только в билетопечатающих автоматах, но и в приложении "Расписание и билеты ЦППК", на сайте компании, а также через приложения "РЖД Пассажирам" и сервиса Туту.ру", - заключили в пресс-службе.