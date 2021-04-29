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Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада на Красной площади

Пассажиры не смогут спуститься в метро на станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". "Библиотека им. Ленина" будет работать только на пересадку

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Шесть станций метрополитена в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку 29 апреля с 19:00 и до окончания репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в публикации.

 

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