Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада на Красной площади

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Шесть станций метрополитена в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку 29 апреля с 19:00 и до окончания репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в публикации.