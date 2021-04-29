В Москве 17 тыс. водителей привлекли к ответственности за неправильную тонировку стекол

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 17 тыс. водителей привлекли к ответственности за неправильную тонировку стекол автомобиля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, рейд провели в городе с 19 до 28 апреля.

"В ходе операции сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 17 035 водителей транспортных средств и выдано 9 842 требования об устранении причин правонарушения", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в отношении 196 водителей составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции").