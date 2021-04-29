Фестиваль Спивакова "Москва встречает друзей" посвятят медикам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Юные музыканты и камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова 18 мая дадут старт XVIII международному фестивалю "Москва встречает друзей". Смотр будет посвящен медикам, борющимся с пандемией коронавируса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московского международного дома музыки (ММДМ).

Фестиваль пройдет под девизом "Жизнь отстоявшим". "Москва встречает друзей" 2021 года имеет большое значение для каждого из нас, - подчеркнул художественный руководитель смотра Петр Гулько. - Мы верим, что эта весна ознаменует возвращение к прежней жизни, а творчество участников фестиваля станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог пережить это время".

На фестивале Спиваков вручит призы "Милосердие" за служение идеалам гуманизма. На этот раз будут награждены сотрудники Центра им. Н. Ф. Гамалеи и городской клинической больницы № 40 в Коммунарке.

Фестиваль продлится по 1 июня. В его концертах вживую и онлайн примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран.

Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.