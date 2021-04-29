Первая ночная репетиция парада Победы завершилась на Красной площади

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первая ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве. Об этом в четверг сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По Красной площади этим вечером торжественным маршем проследовали пешие парадные расчеты и военная техника. Всего было задействовано 37 пеших расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России - всего более 12 тыс. человек.

В механизированной колонне насчитывается свыше 190 единиц военной и специальной техники. Первыми на Красную площадь выехали танки Т-34. Следом двигались современные бронеавтомобили семейства "Тайфун", недавно появившиеся на вооружении ВС РФ. В репетиции было задействовано большое количество танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 "Армата". Далее на Красную площадь выехали боевые машины БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективная БМП "Курганец-25".

Также в тренировке были задействованы различные артиллерийские и ракетные системы, комплексы ПВО и техника специального назначения. В их числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А, перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг". Крое того, в прохождении техники принимал участие робототехнический комплекс "Уран-9".

Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представят парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

В завершение прохождения техники по брусчатке проезжают бронемашины Росгвардии и военной полиции.