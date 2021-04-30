Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать в обычном режиме в майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Работа пунктов вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках и мобильных бригад в общественных местах продолжится в праздничные майские дни. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Сделать прививку в местах работы выездных бригад можно без каких-либо ограничений. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). Некоторые точки вакцинации работают в торговых центрах на выездах из Москвы, чтобы жители столицы могли сделать прививку во время поездки за покупками или на дачу", - говорится в сообщении.

С 28 апреля горожане могут пройти вакцинацию в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153". С 29 апреля выездные бригады работают в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "Атак Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк". Кроме того, продлена работа выездных бригад в ТиНАО. Москвичи смогут сделать прививку недалеко от дома или места отдыха без предварительной записи в любой удобный день с 08:00 до 20:00.

"Также сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.