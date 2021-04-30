Посвященный врачам поезд запустили на синей ветке метро в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Поезд, посвященный врачам и их борьбе с коронавирусом, начал перевозить пассажиров на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня у нас знаменательный день для всего транспортного комплекса. Мы запускаем, наверное, один из самых своих любимых поездов - это поезд, посвященный медикам. Поезд, который сегодня выйдет из депо, посвящен тем людям, которые с самого начала были на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Ликсутов.

По его словам, поезд выбрали путем голосования 175 тыс. москвичей на портале "Активный гражданин". Внутри поезда реальные истории 22 медиков Москвы с их описанием жизни, взглядами на ту ситуацию, с которой они столкнулись. Полгода этот поезд будет ходить на Арбатско-Покровской линии метро. Если потребуется, то его работа будет продлена на столько времени, на сколько это потребуется.

"Я рада, что сегодня мы имеем возможность отдать дань уважения медицинским работникам, что с сегодняшнего дня будет ходить поезд, где есть живые и реальные истории и воспоминания московских медиков. Больше года уже длится марафон борьбы с коронавирусной инфекцией, которая затронула каждого из нас", - добавила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, локомотивом борьбы с коронавирусом стали врачи, медсестры, сотрудники скорой, больниц и поликлиник.

"Я считаю, что надо отдать дань уважения и поддержать медицинских работников, потому что борьба продолжается и на сегодняшний день", - заключила она.