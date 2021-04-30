ВДНХ подготовила к майским праздникам программу без массовых мероприятий

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. ВДНХ в Москве подготовила к празднику Весны и Труда для своих гостей тематическую программу: экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Массовых гуляний не предусмотрено, все события на майских праздниках пройдут с ограничениями по количеству участников, сообщила в пятницу пресс-служба выставки.

"В центре "Космонавтика и авиация" 1 и 2 мая в 15:00, 17:00 и 19:30 пройдет экскурсия "Люди и космос" <…> В Центре славянской письменности "Слово" 1 мая в 15:00 и 18:00 всех желающих приглашают на экскурсию "Мир! Труд! Книга!". Участники узнают, как в разные эпохи трудились писцы, монахи и книгопечатники. Также все праздничные дни с 1 по 10 мая в рамках старта серии выставок одного экспоната в Музее ВДНХ совместно с "Союзмультпарком" будут показывать отреставрированный мультфильм "Мурзилка и Великан", - говорится в сообщении.

Кроме того, в честь майских праздников ежедневно с 1 по 10 мая в 20:00 гостей ВДНХ ждут бесплатные обзорные экскурсии по экспозициям центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". А в Музее ВДНХ бесплатная обзорная экскурсия пройдет 1 мая в 13:00. На ней расскажут, для чего создавался советский Эдем, почему Выставку называли "школой передового опыта", кому и за что вручали медали ВДНХ и высокие трудовые награды СССР.

В Музее кукол бесплатные экскурсии "От Пасхи до маскарада" пройдут с 1 по 5 мая в 13:00 и 16:00. Участники узнают, откуда произошли дружинные пиры с круговыми чашами, как царь Алексей Михайлович раздавал своим подданным 37 тыс. пасхальных яиц и как из "домашних" праздников императорских семейств возникли современные праздничные традиции. В Театре сказок 1 и 2 мая в 12:00, 14:00 и 16:00, 3 мая в 12:00 и 14:00 самым маленьким гостям ВДНХ покажут интерактивное шоу "Сказка номер один. Возвращение". Подробнее о мероприятиях можно ознакомиться на сайте выставки.

Кроме этого, в дни каникул с 1 по 10 мая архитектурные символы ВДНХ украсит праздничная подсветка. Вечерами арку Главного входа, павильон "Рабочий и колхозница", павильон №1 и павильон №58 будут подсвечивать в разные цвета.