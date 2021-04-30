Москвичей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра и грозы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По данным синоптиков Росгидромета, в ближайшее время и до 09:00 1 мая ожидается дождь, в некоторых районах города гроза, местами усиление ветра до 18 м/с. Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - значится в публикации.