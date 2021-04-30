МОЭК и "Мосэнерго" будут работать в усиленном режиме в майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комплекс мер для обеспечения надежного снабжения потребителей электроэнергией, теплом и горячей водой предпримут в Москве и Подмосковье. ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК", в том числе дочерняя компания ООО "ТСК Мосэнерго", в период майских праздников переходят на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе МОЭК в пятницу.

"ПАО "МОЭК в период праздников вводит режим особого контроля состояния трубопроводов. Организовано дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей. В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях. <...> Работа сотрудников компаний организована с учетом требований безопасности, разработанных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в случае возникновения необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несут 42 аварийно-ремонтные бригады. Обеспечена готовность парка техники: 44 передвижных бойлерных установок, 48 единиц аварийно-ремонтной техники и механизмов, в том числе 19 единиц спецтехники, 20 экскаваторов и 9 автокранов.

"Теплоэлектроцентрали и котельные "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Проведены внеплановые инструктажи оперативного персонала о действиях при возникновении нештатных ситуаций. Обеспечен усиленный режим готовности персонала аварийно-восстановительных бригад. Усилен режим контроля параметров основного оборудования, увеличено количество обходов оборудования и территории производственных объектов", - сообщили в пресс-службе.

Там заверили, что оперативный персонал "МОЭК" и "Мосэнерго" прошел необходимое обучение при действиях в случае возникновения нарушений теплоснабжения.