Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро восстановили

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участках Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы от станции "Мневники" до "Савеловской", а также "Деловой центр" - "Савеловская" восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"На "Хорошевской" извлекли человека из-под поезда. Напряжение подано, движение поездов восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил ТАСС, что в 14:29 поступило сообщение о человеке под составом на станции "Хорошевская" БКЛ, в 14:33 было снято напряжение для его извлечения из-под поезда. В связи с этим на Большой кольцевой линии не было движения поездов на участках "Мневники" - "Савеловская" и "Деловой центр" - "Савеловская".

"Движение на Большой кольцевой линии осуществляется штатно. Ранее из-за человека на пути были кратковременно увеличены интервалы движения поездов от станции "Хорошевская" до "Савеловской" Большой кольцевой линии. Человека оперативно извлекли, после чего движение поездов было введено в график. Просим пассажиров соблюдать правила и не спускаться на путь - это опасно для жизни", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе московского метрополитена.