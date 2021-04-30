В Москве на майские праздники спрогнозировали низкую загруженность дорог

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Карты" прогнозируют низкий уровень загруженности дорог на майские праздники в Москве. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"В праздничный период можно ожидать очень низкий уровень пробок, даже ниже типичного для воскресенья, которое обычно самый свободный день недели. С 4 по 7 мая мы тоже не ожидаем существенных заторов, потому что даже когда неделя между майскими была рабочей, уровень пробок был существенно ниже, чем в обычные будни. А вот после майских праздников загруженность дорог резко восстанавливается до обычного значения", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Карт" за прошлые годы, уровень пробок всегда повышается в дни перед майскими праздниками. "Мы наблюдали превышение обычного уровня пробок всю эту неделю со вторника, а в четверг пробки и вовсе достигли 10 баллов. Подобный эффект в целом наблюдается перед любыми праздниками, и, по-видимому, связан с повышенной покупательской активностью горожан", - отмечают в сервисе.

В пятницу по состоянию на 12:00 пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов, что на 1 балл выше обычного для пятницы в это время. Ожидается, что загруженность дорог останется повышенной весь день и достигнет пика около 18:00. Уже в середине пятницы наблюдается необычная даже для этого дня недели загруженность на радиальных магистралях в сторону области. Заметно медленнее обычного можно проехать из центра к МКАД по Волоколамскому, Звенигородскому и Рязанскому шоссе. К вечеру дорожная ситуация на выезд из Москвы будет дополнительно осложняться.