Реконструкция платформ Катуар, Кабаново и Шугарово МЖД начнется с 4 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Реконструкция трех остановочных пунктов - Катуар Савеловского, Шугарово Павелецкого и Кабаново Горьковского направлений Московской железной дороги - начнется с 4 мая. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с временных деревянных платформ, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"На трех остановочных пунктах - Катуар Савеловского, Шугарово Павелецкого и Кабаново Горьковского направлений МЖД - в мае начнется реконструкция платформ, которую проводит компания-перевозчик АО "ЦППК". Для того, чтобы пассажиры могли беспрепятственно пользоваться железнодорожной инфраструктурой, на период работ возведены временные деревянные платформы, оснащенные навесами от осадков, освещением и лестничными сходами. На остановочном пункте Катуар пригородные поезда начнут останавливаться у деревянных платформ с 4 мая, а электрички из Москвы в Кабаново и Шугарово - с 5 мая", - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции строители заменят фундамент и плиты перекрытий, установят скамейки и навесы для защиты от непогоды. На платформах смонтируют новое современное освещение, установят информационные табло и систему аудиооповещения. Для удобства маломобильных пассажиров остановочный пункт оборудуют пандусами. Реконструкцию на остановочных пунктах планируется завершить до конца 2021 года.