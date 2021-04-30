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В районе Храма Христа спасителя в Москве перекроют движение по некоторым улицам 1-2 мая

Перекрытие улиц связано с Пасхальными мероприятиями

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Движение по улице Волхонка и Соймоновскому проезду в Москве будет перекрыто в связи с Пасхальными мероприятиями 1-2 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"1 и 2 мая движение по улице Волхонка и Соймоновскому проезду будет перекрыто в связи с Пасхальными мероприятиями", - говорится в публикации.

С 18:00 1 мая до 03:00 2 мая будет перекрыт Соймоновский проезд от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. Также с 20:00 1 мая до 03:00 2 мая будет перекрыта Улица Волхонка от улицы Ленивка до Соймоновского проезда.

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