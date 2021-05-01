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Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 1 мая

Ночью похолодает до 1 градуса

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура составит 10-12 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса.

В Подмосковье воздух днем прогреется до 13 градусов тепла, в ночь на воскресенье возможны заморозки до двух градусов.

Скорость северо-западного ветра в субботу днем не превысит 11 м/с. Желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 18 м/с будет действовать в столичном регионе до 09:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

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