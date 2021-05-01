Терминал Черкизово на новом вокзале Восточный в Москве примет первых пассажиров 29 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первые поезда прибудут на московский вокзал Восточный 29 мая. С этого дня поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи" из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово нового вокзального комплекса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт. Для удобства пассажиров терминал будет оснащен зоной для отдыха и фудкортами, здесь обустроят детскую комнату, для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты, эскалаторы, а также касса с заниженными окнами. Посадка на поезда дальнего следования будет осуществляться с новых платформ", - сообщили в пресс-службе.

Для организации движения поездов дальнего следования через Восточный железнодорожники реконструировали две соединительные линии, связывающие МЦК с Горьковским и Ленинградским направлениями Центрального транспортного узла. Были уложены новые пути протяженностью 2,3 км, проведена электрификация и установлена новая система автоматического регулирования движения на участке Кусково - Лефортово, а также проведена электрификация ветви, соединяющей Ленинградское направление со станцией Лихоборы МЦК. Благодаря этому с 15 марта транзитный поезд "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара следует новым объездным маршрутом, минуя центр столицы.

"В настоящее время завершается реконструкция еще одной ветви Люблино-Сортировочное - Угрешская, которая соединяет Курское направление МЖД и МЦК, протяженностью 6,9 км. Здесь уложена новая рельсошпальная решетка, проведена электрификация линии, построены новые путепроводы", - добавили в МЖД.

Реорганизация движения поездов в Центральном транспортном узле и масштабное строительство дополнительных путей в районе Курского вокзала Москвы связаны с планируемым увеличением объемов движения пассажирских поездов.