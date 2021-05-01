В Москве начался прием заявок на участие в новом проекте "Уличный артист в парках"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом пилотном городском проекте "Уличный артист в парках" стартовал в Москве. Его участники после прохождения отбора смогут выступить на 19 площадках, расположенных в парках столицы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"Городской проект "Уличный артист" расширяет свои границы и запускает в пилотном режиме новый проект "Уличный артист в парках". Теперь танцоры, чтецы, актеры, аниматоры и художники смогут выступать для москвичей на специально организованных площадках в парках столицы. Координировать работу проекта "Уличный артист в парках" будет Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры города Москвы", - рассказал собеседник агентства.

Отбор артистов пройдет в несколько этапов. Так, на первом этапе, который уже стартовал и продлится до 17 мая, участники заполняют анкету на сайте центра. К ней необходимо приложить видео с выступлением коллектива продолжительностью не менее 60 секунд. На втором этапе состоится отбор выступлений, которые пройдут в финал, на третьем начнутся живые прослушивания с участием экспертного жюри, а на четвертом этапе будут объявлены имена победителей конкурса на сайте и в социальных сетях Московского продюсерского центра. Как сообщил собеседник агентства, победители получат возможность бронировать площадки для выступления в течение всего сезона.

Представители парков будут выбирать артистов в соответствии со своей концепцией. "Вместе с нашим партнером Мосгорпарком мы расширяем масштабы проекта. Теперь артисты будут выступать не только на улицах города, но и на специальных площадках в главных парках Москвы. А москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть на концерты, спектакли и перформансы в любимых местах отдыха", - рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, а также обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.