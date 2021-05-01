Около 1,1 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве 1 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 1,1 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 28-го тура Российской премьер-лиги на стадионе ЦСКА в Москве 1 мая. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В субботу, 1 мая, на стадионе ЦСКА проведут встречу команды ЦСКА и "Уфа". Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано около 1,1 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Безопасность будут обеспечивать в том числе почти 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 представителей Росгвардии и около 250 сотрудников полиции.

Стадион и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи и представители МЧС.