Праздничные инсталляции к 1 и 9 Мая появились на нескольких станциях МЦК и МЦД

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Железнодорожники разместили праздничные инсталляции на нескольких станциях МЦК и МЦД к 1 и 9 Мая. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Красочные баннеры в честь праздника Весны и Труда встретят пассажиров на станциях МЦК "Деловой центр" и "Площадь Гагарина". Тематические инсталляции ко Дню Победы установлены на станциях МЦК "Кутузовская" и "Лужники", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что экспозиция на станции "Кутузовская" посвящена обороне Брестской крепости - одному из первых сражений Великой Отечественной войны. Изображение ворот крепости высотой 5 м, размещенное на стене вестибюля, с муляжами противотанковых ежей и мешками с песком возвращает к первым дням войны. "Отражая внезапное нападение гитлеровских войск, защитники цитадели проявили выдающуюся доблесть, массовый героизм и мужество, которые и сегодня являются символом беспримерной стойкости народа. О славной истории их подвига рассказывают установленные рядом плакаты", - отметили в МЖД.

В "Лужниках" оборудована импровизированная полевая почта: на деревянных стенах - переписанные письма с фронта и уголки, фотографии, на полу - ящики и мешки с письмами, посылки с теплыми вещами и муляжами продуктов. В центре композиции - строки из писем, адресованные бойцами своим родным и близким.

В пресс-службе МЖД добавили, что на станции МЦД-1 "Славянский бульвар" экспозиция посвящена юным подпольщикам антифашистской молодежной организации "Молодая гвардия", действовавшим в оккупированном городе Краснодон. Рядом с портретами героев-молодогвардейцев цитаты Любови Шевцовой, Ивана Туркевича и Ульяны Громовой из книги А. Ф. Гордеева "Подвиг во имя жизни".

Центральное место в инсталляции на станции МЦД-2 "Опалиха" занимает изображение журавлей, летящих в мирном небе над зелеными полями, рекой и храмом под слова песни о войне "Журавли", посвященной миллионам павших, не вернувшихся с полей сражений.