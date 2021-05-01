Оборот ресторанов, баров и кафе Москвы вырос в первом квартале 2021 года почти на 5%

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Оборот ресторанов, кафе и баров в Москве в первом квартале этого года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, до 76,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

"Оборот предприятий общественного питания Москвы за первый квартал 2021 года составил почти 76,9 млрд рублей, - это на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В марте этого года рост оборота столичных кафе и ресторанов составил 21,5% по сравнению с показателями марта 2020 года, а по отношению к февралю 2021 года - 11,6%", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что к началу 2020 года в Москве работало почти 15 тыс. ресторанов, кафе, закусочных, столовых, баров и других заведений общепита.