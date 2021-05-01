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Пандемия COVID-19

Собянин сообщил, что экономика Москвы постепенно восстанавливается после пандемии

По словам мэра, власти продолжают реализовывать ключевые программы развития города, в столице создаются тысячи новых рабочих мест
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Экономика Москвы восстанавливается после пандемии коронавируса, город поддерживает жителей, помогая пережить трудное время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте" в субботу.

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"Второй раз встречаем #1Мая в условиях пандемии. Она, конечно, тяжело ударила по многим трудовым коллективам. Но сейчас экономика постепенно восстанавливается, и это хороший знак. Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году не будет праздничного шествия по Красной площади и народных гуляний.

"Но эти дни можно провести с самыми близкими, пообщаться от души. Желаю всем крепкого здоровья и успехов", - написал Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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