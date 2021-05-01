Собянин сообщил, что экономика Москвы постепенно восстанавливается после пандемии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Экономика Москвы восстанавливается после пандемии коронавируса, город поддерживает жителей, помогая пережить трудное время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте" в субботу.

"Второй раз встречаем #1Мая в условиях пандемии. Она, конечно, тяжело ударила по многим трудовым коллективам. Но сейчас экономика постепенно восстанавливается, и это хороший знак. Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году не будет праздничного шествия по Красной площади и народных гуляний.

"Но эти дни можно провести с самыми близкими, пообщаться от души. Желаю всем крепкого здоровья и успехов", - написал Собянин.