Треть ДТП с пострадавшими на МКАД в начале года произошла с участием грузовиков

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Свыше 30% аварий с пострадавшими за три первых месяца этого года произошли в Москве с участием грузовых автомобилей на МКАД. Об этом сообщила ТАСС в субботу заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Наталья Агре.

"За первые три месяца этого года с участием грузовиков в Москве уже произошло 143 аварии с пострадавшими, 11 человек погибли, а 143 получили ранения. А на самой аварийной магистрали в городе - на МКАД - в авариях с грузовиками погибли уже три человека, 56 получили травмы. Это 27% от всех погибших и 33% от всех пострадавших в дорожных авариях в городе", - сказала Агре.

По ее словам, ограничения для грузового транспорта - необходимая мера для повышения безопасности движения в мегаполисах.

"Этих и многих других трагедий предшествующих лет можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта. Большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а используя город как промежуточный пункт на своем пути. Хотелось бы напомнить, что именно с грузовиками происходят самые тяжелые аварии. Кроме того, по всей стране строятся магистрали и дороги в объезд городов, чтобы максимально развести транспортные потоки и улучшить экологическую ситуацию", - добавила Агре.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что ввод ограничений на передвижение грузовиков массой от 3,5 т в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные перенесли с 5 мая на 15 июня. Сотрудники, отвечающие за выдачу пропусков, с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. При этом сроки начала действия годовых пропусков будут приведены в соответствие с новыми сроками введения ограничений. Московский департамент продолжит проводить семинары, разъясняющие нововведения, следующий состоится 13 мая в 14:00 мск.