Данные о новорожденных в Москве появились в электронных медкартах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Данные о новорожденных теперь доступны в электронных медицинских картах (ЭМК) в Москве. Родители могут посмотреть протоколы врачебных осмотров в поликлинике, об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Благодаря единой цифровой платформе мы можем постоянно внедрять полезные как для врачей, так и для пациентов цифровые сервисы. Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни. Мы полагаем, что за лето мы сделаем возможной автоматическую подгрузку этих данных из московских роддомов в электронную медкарту. Родителям подобная инициатива, безусловно, гарантирует достоверное ведение и хранение медицинской истории ребенка, а также преемственность всех этапов лечения", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что теперь родителям доступны сведения о состоянии ребенка, которые заполняются в детском отделении акушерского стационара перед выпиской. Их можно посмотреть в разделе "Мои выписки из стационара" электронной медкарты на mos.ru и мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Кроме того, мы отстроили ряд процессов, связанных с новорожденным. Все будут работать в рамках электронного журнала, где будут храниться данные о ребенке и автоматически формироваться график выходов к малышу. Мы надеемся, что это облегчит работу наших поликлиник и поможет родителям не беспокоиться об осмотрах", - добавила заммэра.

Также автоматизировали процесс патронажа новорожденных медсестрами. Патронажная сестра гарантированно осмотрит ребенка в установленные сроки (согласно необходимым требованиям), а информация по итогам осмотра будет сохранена в электронном виде.

"Мы оцифровали данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет. Таким образом, история прохождения профилактических медосмотров будет собираться и храниться централизованно в одном месте, что позволит точнее и оперативнее оценивать динамику показателей здоровья ребенка и выявлять заболевания на ранней стадии, когда их лечение наиболее эффективно", - подчеркнула Ракова.

Доступ к электронной медкарте

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медкарте и карте ребенка можно на mos.ru, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись. Для оформления нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи.