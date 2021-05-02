Собянин сообщил, что МЦД перевозят 570 тыс. пассажиров в сутки

Мэр города также напомнил, что в планах открыть еще три диаметра, которые соединят разные районы Подмосковья и Москвы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Московские центральные диаметры от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска перевозят около 570 тыс. пассажиров в день. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "По двум запущенным диаметрам сегодня перемещаются в сутки 570 тыс. пассажиров. Причем они перемещаются по тарифу, как практически в метро, пересаживаются на метро, не покупая дополнительных билетов, подвижной состав практически такой же, как в метрополитене", - сказал Собянин в видеоролике, который опубликован в его блоге.

' Блог Сергея Собянина/YouTube'

Он напомнил, что еще планируется открыть три диаметра, которые соединят разные районы Подмосковья и Москвы. Кроме этого, Собянин рассказал о строительстве Большой кольцевой линии метро (БКЛ). "Часть уже построена, введена в эксплуатацию. В этом году еще как минимум 10 станций будет введено. Я надеюсь, что в 2022 году, может быть, в начале 2023 года все это гигантское кольцо будет запущено. Немаловажно то, что, построив Большую кольцевую линию и МЦК, у нас появляется возможность к ним пристраивать радиальные новые направления", - заявил мэр.

' Блог Сергея Собянина/YouTube'