Собянин сообщил, что МЦД перевозят 570 тыс. пассажиров в сутки

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Московские центральные диаметры от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска перевозят около 570 тыс. пассажиров в день. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
"По двум запущенным диаметрам сегодня перемещаются в сутки 570 тыс. пассажиров. Причем они перемещаются по тарифу, как практически в метро, пересаживаются на метро, не покупая дополнительных билетов, подвижной состав практически такой же, как в метрополитене", - сказал Собянин в видеоролике, который опубликован в его блоге.
Он напомнил, что еще планируется открыть три диаметра, которые соединят разные районы Подмосковья и Москвы.
Кроме этого, Собянин рассказал о строительстве Большой кольцевой линии метро (БКЛ). "Часть уже построена, введена в эксплуатацию. В этом году еще как минимум 10 станций будет введено. Я надеюсь, что в 2022 году, может быть, в начале 2023 года все это гигантское кольцо будет запущено. Немаловажно то, что, построив Большую кольцевую линию и МЦК, у нас появляется возможность к ним пристраивать радиальные новые направления", - заявил мэр.
Движение по первым Московским центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 - от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкино до Домодедово.
На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и МЦД.