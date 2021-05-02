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Полиция проверит заявление посетителя храма в Москве о конфликте со священником

По словам мужчины, конфликт произошел в храме Симеона Столпника на Новом Арбате после того, как он сфотографировал иконостас

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полиция начала проверку после заявления посетителя храма Симеона Столпника в центре Москвы о конфликте со священнослужителем из-за фотографирования иконостаса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"1 мая в полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина, который пояснил, что пришел в храм Симеона Столпника на Новом Арбате, сфотографировал иконостас, после чего у него произошел конфликт со священнослужителем", - сказал собеседник агентства.

По словам заявителя, священнослужитель пытался выбить из рук заявителя его телефон. "Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются", - добавил источник.

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