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Депздрав Москвы опроверг информацию о проверке больниц "тайными пациентами"

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что "тайные пациенты" станут проверять персонал городских медучреждений и сообщать о нарушениях
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Информация о появлении в московских больницах "тайных пациентов", которые будут проверять работу персонала медучреждения, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения города.

"Никаких "тайных пациентов" департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, силами медицинской инспекции и линейного контроля и строго в установленном порядке", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в московских больницах якобы появятся "тайные пациенты", которые будут проверять персонал больницы и сообщать о нарушениях.

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