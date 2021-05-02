Три кафе в ТЦ на юге Москвы могут оштрафовать из-за нарушений противокоронавирусных мер

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Три предприятия общественного питания в торговых центрах "Гагаринский" и "Ереван Плаза" в Москве могут оштрафовать за нарушение мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора 1 и 2 мая в Южном административном округе в связи с сохраняющимися рисками распространения коронавируса провели мониторинг предприятий общественного питания в торговых центрах "Гагаринский" и "Ереван плаза".

"В торговом центре "Гагаринский" в ресторане грузинской кухни "АйДаБаран" ООО "Маркет" и в кафе "Остров суши" ИП Мороко у сотрудников отсутствовали маски и перчатки, недостаточно дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции помещений и контактных поверхностей, сотрудники не проходят тестирование на новую коронавирусной инфекцию. В ресторане "АйДаБаран" не организовано проведение термометрии сотрудникам в начале и в течение рабочего дня, а в кафе "Остров суши" отсутствует бесконтактный термометр для проведения термометрии", - говорится в сообщении.

Кроме этого, нарушения выявили в ресторане "Плов тут" в торговом центре "Ереван плаза". В заведении нет дезинфицирующих средств и бесконтактного термометра, не ведется журнал термометрии сотрудников, а также персонал не проходит тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

"В адрес юридического лица ООО "Маркет", ИП Мороко И. В. и ИП Кадасиева Н .Р. направлены уведомления о явке на составление протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - добавляется в материале. Указанная статья предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Инспекторы Роспотребнадзора в Западном административном округе также проверили кальянную Cyber Lounge по адресу: Береговой проезд д. 5А, корп. 2.

"В нарушение указа мэра города Москвы от 25.03.2020 № 28-УМ кальянная продолжает функционировать, в момент осмотра посетители курили кальян. Кроме того, юридическим лицом нарушаются требования санитарных правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19". В помещениях кальянной не осуществляется обеззараживание воздуха, бактерицидные облучатели отсутствуют, персоналом кальянной нарушается масочный режим", - говорится в сообщении.

В отношении юридического лица составили протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Материалы дела направят в Дорогомиловский районный суд на приостановление деятельности кальянной.

Роспотребнадзор в Москве усилил контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер на объектах города.