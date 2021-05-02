Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного дождя и грозы с порывами ветра до 15 м/с. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Днем в понедельник порывы ветра усилятся до 18 м/с.

"По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм. Это почти 40% от месячной нормы. Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб", - подчеркнул Бирюков.

Автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендуют не укрываться под деревьями.