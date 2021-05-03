В Москве в жилом доме начала XX века загорелась квартира

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в квартире, расположенной в жилом доме 1917 года постройки в центре Москвы. Девять человек спасены, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с первого и второго этажей спасены девять человек. К сожалению, один человек погиб", - сказали в пресс-службе, отметив, что спасенных осматривают медики.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что эвакуация и спасение людей продолжаются. Источник добавил, что люди из окон просили о помощи. По его данным, пожарные используют автолестницы. На место происшествия вызваны кареты "скорой помощи".

Пожар в квартире трехэтажного жилого дома на первом этаже по улице Садовая-Каретная, дом 24/7, начался в ночь на понедельник. Причины и площадь пожара устанавливаются.

Дом, в котором начался пожар, построен в 1917 году, имеет деревянные перекрытия.

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