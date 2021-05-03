Пожар в жилом доме в центре Москвы потушен

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожар в квартире, расположенной в жилом доме 1917 года постройки в центре Москвы, ликвидирован на площади 30 кв. метров. Всего спасены 15 человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 01:28 объявлена ликвидация пожара. Всего спасены 15 человек. Площадь пожара составила 30 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Пожар в квартире трехэтажного жилого дома на первом этаже по улице Садовая-Каретная, дом 24/7, начался в ночь на понедельник. Один человек погиб.

Дом, в котором начался пожар, имеет деревянные перекрытия. По данным из открытых источников, в здании находятся бар, гостиница "Винтерфелл на Цветном Бульваре", коллегия адвокатов города Москвы "Шериев и партнеры".