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День Победы - 2021

Фейерверки в День Победы в Москве состоятся на 31 площадке

Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк отметил, что больших торжественных мероприятий по случаю праздника в городе не будет

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более 30 площадок в Москве подготовят для запуска праздничных фейерверков по случаю Дня Победы. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Торжественных мероприятий [по случаю Дня Победы] больших у нас не будет. Фейерверки у нас будут проходить - они пройдут на 31 локации, в наших парках. Собственно, это традиционный формат. Пройдет парад 9 мая, но опять же он будет проводиться с учетом всех мероприятий по борьбе с коронавирусом, соответственно, заполняемость будет на трибунах менее 50%", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Он напомнил, что акция "Бессмертный полк" будет проходить в онлайн-формате.

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РоссияДень Победы - 2021
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