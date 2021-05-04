Салют в честь 9 Мая в Москве запустят с 16 точек

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет запускаться с 16 точек, они расположены в районе парка Победы, Лужнецкой набережной, Измайловского парка и в других частях города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западного военного округа - военнослужащие его отдельного гвардейского салютного дивизиона дают салют по случаю государственных праздников.

"Точками праздничного салюта станут парк Победы, Лужнецкая набережная (две точки), Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, парк "Кузьминки", [районы] Нагатинский Затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г. Зеленоград, г. Троицк", - говорится в сообщении ЗВО.

Как ранее рассказал командир отдельного гвардейского салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников, салют 9 мая в Москве будет организован по уникальной схеме. Из 72 установок выпустят свыше 12 тыс. фейерверочных изделий, которые в том числе окрасят столичное небо в цвета российского флага.

Салют начнется в 22:00 мск и продлится 10 минут.