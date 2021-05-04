В Москве планируют открыть два новых речных маршрута

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Два экспериментальных речных маршрута для перевозки пассажиров могут появиться в Москве, один будет отправляться с Северного вокзала, а второй - с Южного. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь, когда в городе привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли "Остров мечты" и ведут реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мертвой точки. Он очень сложный и неоднозначный, отметил мэр.

"Мы наметили два экспериментальных маршрута: первый маршрут от Северного вокзала, а второй - от Южного до ЗИЛа. "Остров мечты" уже построен, и там уже достаточно большой поток людей. Первая очередь ЗИЛ тоже уже достраивается, и там появляются люди. Попробуем запустить, и ближайшее время проведем конкурс на эти трамвайчики. Может, удастся сделать их на электрической тяге", - сказал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что это больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация, так как в Москве река слишком извилистая и прерывистая. В отличие от поездки на автобусе аналогичный маршрут по воде будет составлять полтора-два часа. По словам Собянина, это скорее локальные маршруты, на одну-две остановки, которые, возможно, будут востребованы.

"Это, конечно, связано больше с туризмом - хорошо благоустроенные набережные, переезд от одного к другому объекту. Плюс это требует реконструкции и обеспечения безопасности причальных стенок, кассы и билетов. <…> Если еще все делать по инструкции, то каждый билет на трамвайчик будет равен пяти стоимости такси", - добавил мэр.