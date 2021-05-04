МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве и области

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Московском регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 18 м/ с", - сказали в главке.

В Подмосковье ветер может быть сильней - до 20 м/с, добавили в пресс-службе областного главка МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать обгонов. Пешеходам рекомендовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями.