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Водителям в Москве рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра до 18 м/с

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали по возможности не использовать личный транспорт и не парковаться под деревьями из-за ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что поступило экстренное предупреждение. Во вторник с 11:00 до 21:00 в Москве местами ожидается ветер порывами до 13-18 м/с.

"Пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", - говорится в сообщении.

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