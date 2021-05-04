Более 24 тыс. звонков получили центры госуслуг по проекту "Москва - с заботой о ветеранах"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Тематический проект "Москва - с заботой о ветеранах" запустили два года назад, за время его реализации сотрудникам офисов "Мои документы" поступило более 24 тыс. звонков. Об этом журналистам сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект "Москва - с заботой о ветеранах" - это возможность выразить благодарность людям, совершившим героический подвиг в годы войны. Для них стараются создать комфортные условия получения важных государственных услуг, обеспечить индивидуальный подход к каждому. В 2019 году более 60 тыс. ветеранов, проживающих в столице, получили индивидуальный сертификат, где указан номер телефона персонального помощника.

"Он всегда на связи и готов ответить на интересующие вопросы. Назначив встречу со специалистами, ветеран может оформить необходимые документы, не выходя из дома. За два года работы программы сотрудники центров "Мои документы" получили более 24 тыс. звонков, провели более 8 тыс. консультаций и оказали более 4 тыс. услуг для участников проекта", - сказала Ракова.

Она пояснила, что за каждым из участников акции закреплен персональный помощник - руководитель районного центра "Мои документы", к которому можно напрямую обратиться по телефону. Ветеран может выбрать удобную дату и время, когда сотрудник центра придет к нему домой для оказания услуги.

Самыми востребованными услугами стали оформление и выдача социальной карты, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием документов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.

Заммэра также напомнила, что совместно с Главархивом центры госуслуг реализуют еще один важный проект - "Москва - с заботой об истории". Его цель - сохранить для следующих поколений фотографии, письма, документы, предметы быта времен войны. Через центры госуслуг жители могут передать материалы в Главархив. Там им обеспечат хранение и при необходимости отреставрируют. За два года работы проекта в столичный Главархив через центры госуслуг Москвы передано свыше 8,8 тыс. документов и предметов периода Великой Отечественной войны.