В Москве могут установить памятную доску Михаилу Багдасарову

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Памятная доска умершему в возрасте 75 лет народному артисту, дрессировщику диких животных Михаилу Багдасарову может появиться в Москве. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он был в своей отрасли одним из ведущих специалистов. Поэтому, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Михаилу Багдасарову, Мосгордума поддержит", - сказал Герасимов.

Ранее пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина сообщила ТАСС, что народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в больнице в Москве от последствий коронавируса. Дата и место прощания и похорон уточняются.