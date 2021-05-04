{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве могут установить памятную доску Михаилу Багдасарову

Как сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, если обращение об установке памятной доски поступит, то депутаты его поддержат

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Памятная доска умершему в возрасте 75 лет народному артисту, дрессировщику диких животных Михаилу Багдасарову может появиться в Москве. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он был в своей отрасли одним из ведущих специалистов. Поэтому, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Михаилу Багдасарову, Мосгордума поддержит", - сказал Герасимов.

Ранее пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина сообщила ТАСС, что народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер во вторник в больнице в Москве от последствий коронавируса. Дата и место прощания и похорон уточняются.

Теги
Россия
В Москве клинику "24/7" проверят на оказание услуг без лицензии
Источник в правоохранительных органах уточнил, что также учреждение проверят на мошеннические действия
Читать полностью