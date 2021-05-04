В Москве 4 мая некоторые станции метро будут работать только на вход

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" в Москве будут работать 4 мая с 19:00 только на вход из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15:30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города.

Жителей Москвы призвали заранее планировать свои поездки.