{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2021

В Москве 4 мая некоторые станции метро будут работать только на вход

Также с 15:30 изменятся маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе столицы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" в Москве будут работать 4 мая с 19:00 только на вход из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15:30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе города.

Жителей Москвы призвали заранее планировать свои поездки.

Теги
РоссияДень Победы - 2021
В Москве клинику "24/7" проверят на оказание услуг без лицензии
Источник в правоохранительных органах уточнил, что также учреждение проверят на мошеннические действия
Читать полностью