Электропоезда из Москвы до Ржевского мемориала начнут ходить регулярно с 6 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Регулярные рейсы электропоездов из Москвы до Ржевского мемориала и обратно запустят с 6 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В четверг, 6 мая, электропоезд отправится с Рижского вокзала по новому маршруту "Москва - Ржевский мемориал - Москва". Новый регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату", - сказали в пресс-службе.

В ЦППК уточнили, что ежедневно по маршруту будут следовать две пары электропоездов "Ласточка", в каждом пять вагонов. В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса - 12 и 31 место соответственно. В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места. Время поездки на "Ласточке" займет чуть больше четырех с половиной часов в одну сторону.

В пути поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский. Вагоны "Ласточки" оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, ведется аудио- и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено нуждам людей с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и просторные туалетные комнаты.

"Стоимость проезда от Москвы до Ржевского мемориала составит 700 рублей в вагоне без предоставления места, билет с предоставлением места во втором классе - 770 рублей, а в первом - 900 рублей. Во время поездки пассажиры смогут купить еду и напитки", - уточнили в пресс-службе.