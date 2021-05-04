Талисманом спартакиады "Моспром" стал енот Заводила

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Енот Заводила стал талисманом спартакиады "Моспром", которая пройдет в Москве с 17 июля. Он набрал почти 14 тыс. голосов, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За две недели за талисман спартакиады на сайте мероприятия проголосовали почти 38 тыс. раз. Стоит отметить, что борьба была напряженная, разрыв между претендентами все это время был минимальный. Но в итоге, набрав 13 740 голосов, первое место взял енот Заводила. Теперь он станет постоянным символом нашего ежегодного спортивного праздника, который, надеюсь, полюбится всем его участникам", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.

По итогам голосования конкуренты Заводилы - конь Промгром и сокол Технокрыл - набрали 13 551 и 10 459 голосов соответственно.

Спартакиада "Моспром", которая пройдет в этом году, станет уже третьей по счету. Амбассадорами главного спортивного праздника для промышленников стали футболист Игорь Акинфеев и профессиональный боксер Мурат Гассиев. Год назад спартакиаду открывал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

"В этом году к списку дисциплин спартакиады добавились две новые. Помимо привычных мини-футбола, баскетбола в формате 3х3, волейбола, настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, хоккея и бокса, состязания пройдут в киберспорте и плавании", - отмечается в сообщении.

На сайте мероприятия уже началась регистрация на отборочные соревнования спартакиады, которые пройдут с 17 июля по 12 сентября. Финал, где соберутся лучшие команды, состоится 25 сентября в Лужниках.