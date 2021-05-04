Хостелы и мини-отели в Москве могут проверить после пожара в гостинице "Вечный зов"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Недавно открывшиеся и давно действующие небольшие отели, а также хостелы в жилых домах Москвы необходимо проверить на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, считает председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Ночью во вторник в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москвы произошел пожар. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что при пожаре погибли два человека.

"Драматичная совершенно ситуация. Считаю, что любое временное пребывание гостей и туристов должно максимально сопровождаться вопросами безопасности, в первую очередь, и комфорта - как для проживающих в самой гостинице, так и тех, кто находится рядом. Мы проводили по инициативе депутатов Мосгордумы рейды по хостелам, которые незаконно размещены в жилых помещениях. Видимо, теперь надо распространить ту практику на хостелы и небольшие гостиницы, которые недавно открыты, чтобы проверить вопросы, связанные с безопасностью, с соблюдением всех норм и правил гостиничного бизнеса. Думаю, что совместно с профильным департаментом Москвы мы обязательно это организуем в ближайшее время, пригласим коллег из правоохранительных органов, пожарного надзора", - сообщила ТАСС во вторник Николаева.

Она уточнила, что внимание в этих рейдах будет уделено мини-отелям - как недавно открывшимся в городе, так и работающим уже длительное время. "Говорю о проверках в хостелах и небольших отелях, потому что чаще всего в больших отелях все очень понятно и прозрачно. Те, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, в нежилых помещениях, тоже нужно будет проверить на соблюдение всех норм и правил", - заключила Николаева.