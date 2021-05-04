Власти Москвы сообщили, что дистанционной формат не ухудшил учебные результаты школьников

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дистанционное обучение не произвело негативного эффекта на процесс обучения московских школьников, их учебные результаты сопоставимы с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев в интервью телеканалу "Москва-24".

"Мы можем смотреть по нашей постоянной независимой диагностике, что результаты ребят, если мы их сравниваем, например, с периодом предыдущего года, когда не было таких эффектов, в общем абсолютно сопоставимы. В этой части мы можем говорить о том, что те эффекты, которых так опасались от дистанционного обучения, не оказали какого-то негативного влияния", - сказал он.

Молев назвал развитие Московской электронной школы (МЭШ) и переквалификацию учителей ключевыми решениями для адаптации к новым условиям. "Новые технологии, такая принципиально новая, если можно сказать, цифровая дидактика, активно использовались в этот период. И видно было, как школы "растут" в этом оснащении, идя навстречу даже не столько пожеланиям, а заинтересованности учеников и их родителей", - добавил он.