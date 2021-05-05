Небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 5 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 13-15 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 5 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 11 - плюс 16 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.