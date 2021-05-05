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Поезда Горьковского направления в сторону Москвы временно следуют опозданием

Сбой в графике движения поездов произошел из-за человека на путях

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления следуют утром 5 мая с увеличенным интервалом в связи остановкой поезда, которая произошла из-за человека на путях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 09:21 на перегоне Купавна - Железнодорожная Горьковского направления произошла остановка поезда № 6909 из-за человека на путях, в результате чего поезда в сторону Москвы следуют с небольшим опозданием. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры по сокращению опоздания задержанных поездов", - сказал собеседник агентства.

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