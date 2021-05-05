Цвет Знамени Победы будет преобладать в украшении Москвы к 9 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями, преобладающим цветом выбран красный - цвет Знамени Победы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он добавил, что разработана специальная концепция украшения города к празднику.

"Основным цветом был выбран красный, цвет нашего знамени - официального символа победы советского народа над фашистской Германией", - добавил Бирюков. Соответствующим образом будут оформлены въезды в город, ТТК и вылетные магистрали, центральные площади, мосты и набережные, пешеходные зоны, парки и скверы, отметил он.

В преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".

"В общей сложности будет установлено более 2,7 тыс. декоративных элементов, большая часть из которых - флаговые конструкции. Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов - Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", - добавил он.