Росгвардия провела в Москве для ветеранов персональные парады в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Росгвардия в преддверии Дня Победы провела для ветеранов в Москве персональные парады в рамках всероссийской акции "Парад у дома ветерана". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Военнослужащие и сотрудники Центрального округа Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве. Среди них полковники в отставке Чиков Алексей Петрович, Мамонтов Василий Петрович, Добычин Михаил Иванович, Черновалов Михаил Николаевич. Ветераны принимали импровизированные парады с балконов своих квартир или на крыльце у подъезда, но обязательно в форме с орденами и медалями. За праздничным действом со своих балконов наблюдали и жители домов, а также случайные прохожие, среди которых было немало детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках акции "Парад у дома ветерана" в Центральном федеральном округе в эти дни росгвардейцы поздравят 59 ветеранов войны. Акция стартовала в 2020 году, когда из-за пандемии ветераны, в силу возраста находившиеся в группе риска, не могли выйти из дома.