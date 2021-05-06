Облачная погода, дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве 6 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 17-19 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем 6 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.