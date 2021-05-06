В московском метро к 2024 году планируют заменить эскалаторы еще на шести станциях

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Эскалаторные комплексы на шести станциях Московского метрополитена планируют заменить на новые к 2024 году. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас в работе еще две станции находятся ("Рижская" Калужско-Рижской линии и "Новослободская" Кольцевой линии), чтобы поменять эскалаторные комплексы, полностью отремонтировать все, что связано с пассажирами и важными инфраструктурными вещами. <...> До 2024 года еще шесть станций будут полностью капитально отреставрированы, начиная от входной группы, эскалаторной галереи, кассовых залов. Мы стараемся поднять все архивные документы, чтобы увидеть, какой станция была изначально, как ее мыслили те архитекторы, проектировщики, которые занимались ее строительством в те далекие годы. Наши пассажиры увидят станцию практически в первоначальном виде с максимальным вниманием ко всем деталям", - сказал Ликсутов.

Как уточнил начальник столичной подземки Виктор Козловский, в период с 2021 по 2024 год планируется заменить эскалаторные комплексы еще на шести-семи станциях, на некоторых из них вместо трех будет установлено четыре эскалатора.